События

19:23 13.10.2021

Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

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Взрывотехники и кинологи проверят киевские локации, где 14 октября пройдут праздничные мероприятия

Личный состав полиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы в связи с проведением массовых акций 14 октября, сообщил руководитель столичной полиции Иван Выговский.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - цитирует Выговского пресс-служба Нацполиции.

14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий. В частности - мероприятия пройдут по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня Казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Теги: #киев #правопорядок #праздник
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