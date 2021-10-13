Суд перенес рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ на $100 млн

Верховный суд перенес рассмотрение кассационной жалобы ПриватБанка (Киев) на решения судов предыдущих инстанций о признании прекращенными обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по одному из кредитных договоров перед банком, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно решению судей, заседание перенесено на 27 октября.

Как уточнил агентству юридический представитель ПриватБанка Андрей Пожидаев, сумма спора составляет $100 млн.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НЗФ.

ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр (США) иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастен к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ, в свою очередь, указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, нарушению или оспариванию прав НЗФ. Соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору. Однако Хозсуд Киева встал на сторону истца.