Папа Римский открыл путь к беатификации одного из своих предшественников - Иоанна Павла I

Папа Римский Франциск одобрил заключение о том, что чудесное исцеление ребенка в 2011 году следует считать чудом, напрямую связанным с ныне покойным понтификом Иоанном Павлом I, сообщают итальянские СМИ.

Признание того, что чудесное исцеление произошло благодаря чудесному вмешательству на тот момент уже умершего Иоанна Павла I, сделает возможным причисление покойного понтифика к лику блаженных. Дата канонизации будет назначена в Ватикане позже. По данным итальянской газеты "Мессаджеро", это произойдет в следующем году.

В 2011 году в Буэнос-Айресе таинственным образом выздоровела 11-летняя девочка, у которой были диагностированы энцефалит, септический шок и другие серьезные медицинские проблемы.

Инициатива обратиться к заступничеству умершего еще в 1978 году Иоанна Павла I принадлежала настоятелю столичного прихода, в ведении которого находится больница: родственники пациентки, прихожане и медперсонал отделения интенсивной терапии возносили молитвы об исцелении девочки и просили о помощи именно Иоанна Павла I. 23 июля 2011 года состояние девочки значительно улучшилось, 25 августа прекратились эпилептические припадки. 5 сентября она была выписана из больницы.

Процедура беатификации Иоанна Павла I началась в 2003 году, так как люди утверждали, что по молитвам ему в его родном приходе происходили чудесные исцеления. Позже, в 2017 году, Франциск одобрил подготовку к канонизации Иоанна Павла I, объявив его досточтимым.

Кардинал Альбино Лучани был избран Папой Римским 26 августа 1978 года, однако пробыл им всего 33 дня. Месяц спустя, 28 сентября, Папа, взявший себе имя Иоанн Павел I, был найден мертвым в своей опочивальне. По официальным данным причиной смерти понтифика стал инфаркт миокарда.