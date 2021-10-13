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18:17 13.10.2021

Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

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Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - сказано в указе.

Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, председатель Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.

Теги: #вербицкая #советник
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Интерфакс-Украина
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