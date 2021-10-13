Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Соответствующий указ №531/2021 опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - сказано в указе.
Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, председатель Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.