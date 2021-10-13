Медучреждения МВД Украины получили от НАТО техническую помощь для борьбы с COVID-19 на EUR500 тыс.

В Министерстве внутренних дел Украины состоялась церемония передачи медицинского оборудования для лечебных учреждений системы Министерства внутренних дел, которое партнеры по НАТО предоставили ведомству в рамках гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МВД.

"Скоро это оборудование будет распределено на местах для того, чтобы наши медики могли более мобильно, современно и технологично реагировать на кризисные ситуации, особенно в преодолении Covid-19", - сказала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время мероприятия.

Уточняется, что Евроатлантический координационный центр реакции на катастрофы (EADRCC) штаб-квартиры НАТО направил в ведомственные медучреждения Министерства внутренних дел Украины четыре мобильных рентгеновских аппарата, три камеры ISOARK для транспортировки пациентов и 50 переносных концентраторов кислорода.

Общая стоимость полученной помощи - EUR500 тысяч.