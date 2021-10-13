События

17:54 13.10.2021

Медучреждения МВД Украины получили от НАТО техническую помощь для борьбы с COVID-19 на EUR500 тыс.

1 мин читать
Медучреждения МВД Украины получили от НАТО техническую помощь для борьбы с COVID-19 на EUR500 тыс.

 В Министерстве внутренних дел Украины состоялась церемония передачи медицинского оборудования для лечебных учреждений системы Министерства внутренних дел, которое партнеры по НАТО предоставили ведомству в рамках гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МВД.

"Скоро это оборудование будет распределено на местах для того, чтобы наши медики могли более мобильно, современно и технологично реагировать на кризисные ситуации, особенно в преодолении Covid-19", - сказала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время мероприятия.

Уточняется, что Евроатлантический координационный центр реакции на катастрофы (EADRCC) штаб-квартиры НАТО направил в ведомственные медучреждения Министерства внутренних дел Украины четыре мобильных рентгеновских аппарата, три камеры ISOARK для транспортировки пациентов и 50 переносных концентраторов кислорода.

Общая стоимость полученной помощи - EUR500 тысяч.

Теги: #медучреждения #помощь #мвд #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:46 13.10.2021
ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

16:00 12.10.2021
Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

21:03 11.10.2021
Монастырский уверен, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения

Монастырский уверен, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения

15:11 07.10.2021
Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

14:50 07.10.2021
Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

18:12 06.10.2021
НАТО решила лишить аккредитации восемь дипломатов РФ

НАТО решила лишить аккредитации восемь дипломатов РФ

15:45 06.10.2021
Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб. м транзита – ОГТСУ

Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб. м транзита – ОГТСУ

14:37 06.10.2021
ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

19:57 05.10.2021
Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра"

Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра"

19:18 05.10.2021
Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

Власти Киева: каникулы начнутся по графику – с 25 октября

Строительство сервисного центра компании Baykar Makina в Украине может начаться в ноябре - Таран

Минобразования Украины рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

Франция допускает продление "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года

Суд отказал Кабмину в открытии кассации на решение о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед ПриватБанком

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

МИД поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской

Спикер Рады и президент ПА ОБСЕ обсудили противодействие российской агрессии

"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг

ВСУ задержали военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, он подозревается в совершении тяжкого преступления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА