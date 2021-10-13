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17:46 13.10.2021

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

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Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных мер с 18 октября, сообщил на своей странице в "Фейсбук" городской голова Андрей Садовый.

"Сложные времена требуют непростых и оперативных действий… С 18 октября Львов буде жить по новым карантинным правилам", – написал Садовый.

В частности, школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Кроме того, принято решение запретить массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.

"Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с сертификатом вакцинации или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест", - отметил Садовый.

Он уточнил, что объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов. Заполненность – до 50% от площадей, не более 4 человек за столиком.

"Если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с первого ноября учреждения общепита смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом", – подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста. При этом заполняемость спортзалов не может превышать 50% от площадей.

Теги: #львов #карантин #ужесточение
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