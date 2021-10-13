Спикер Рады и президент ПА ОБСЕ обсудили противодействие российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт обсудили вопросы противодействия российской агрессии, сообщает сайт парламента в среду.

"Мы благодарны за то приоритетное внимание, которое Швеция уделяет деятельности по противодействию российской агрессии во время председательства в ОБСЕ в 2021 году... Одобрение ПА ОБСЕ на ежегодных сессиях ряда резолюций, касающихся осуждения действий России в отношении Украины, четко продемонстрировало приверженность парламентариев по всему региону ОБСЕ основополагающим принципам и обязательствам в рамках ОБСЕ, и стало примером единства в их отстаивании", - сказал Стефанчук.

Спикер украинского парламента убежден, что вопросы противодействия российской агрессии являются чрезвычайно важными для восстановления уважения к основополагающим принципам ОБСЕ, которые грубо нарушила Российская Федерация.

"Парламент Украины неоднократно призывал Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие межпарламентские организации продолжить политическое давление на Россию с целью освобождения всех украинских заложников, в том числе - незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ", - отметил Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады также выразил надежду, что ПА ОБСЕ сможет принять участие в парламентском измерении деятельности Крымской платформы.