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16:58 13.10.2021

ВСУ задержали военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, он подозревается в совершении тяжкого преступления

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ВСУ задержали военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, он подозревается в совершении тяжкого преступления

Оперативная группа Вооруженных Сил Украины задержала военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, который подозревается правоохранительными органами в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 Уголовного Кодекса Украины.

Задержанный гражданин - Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. В настоящее время продолжаются следственные действия.

На фотографии военного билета задержанного местом рождения значится город Алчевск, Луганской области.

Как сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, во время общего заседания ТКГ (13 октября – ИФ), российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации.

"Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ", - сообщается на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук.

При этом гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое".

В то же время, как сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", задержанный является гражданином Российской Федерации. Его паспорт выдан в феврале 2021 года Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области. Его задержание связано с нарушением границы зоны, разрешенной для перемещения в районе проведения Операции Объединенных Сил.

"Фактически, они вели разведку наших позиций", - сказал Арестович.

Теги: #рф #донбасс #военный
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