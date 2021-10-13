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17:12 13.10.2021

"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

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"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

Французский ритейлер "Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point в ЖК "Рыбальский", сообщили в пресс-службе ритейлера агентству "Интерфакс-Украина".

"В формате pick up point мы объединили традиционный магазин у дома с пунктом выдачи интернет-заказов. За год мы испытали этот формат в Киеве, и он прекрасно себя зарекомендовал. В это непростое время, когда клиенты чаще остаются дома, мы даем возможность безопасно купить нужные продукты", - сообщил руководитель направления новых концептов Сергей Федоровичев.

По его словам, на относительно небольшой площади магазина, 125 кв. м, разместили более 2 тыс. наименований товаров, 20% из которых - собственного производства.

"Акцент сделан на том, что сюда будут приходить в основном жители соседних домов. Отсюда - линейка товаров для декора дома, детские игрушки, товары для животных. Также добавили широкую гамму продуктов здорового питания и блюд быстрого приготовления. Плюс диджитальные сервисы: здесь клиенты могут получить доставку продуктов из наших крупных магазинов", - сообщил он.

Он отметил, что сейчас "Ашан" сконцентрировался именно на открытии небольших магазинчиков в непосредственной близости от дома. На следующей неделе будет открыт 10-й магазин такого формата. Развиваются два варианта pick up point: "Стрит" - "здоровый перекус на улице", располагаются в людных местах, ставка на быструю и полезную еду. "Резиденс" - "магазин у дома", с более широким ассортиментом. Во всех вариантах есть кофе и хот-доги, почтоматы, зона кофе-брейка.

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", насчитывает 24 магазина разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в девяти городах, а также развивает e-commerce.

Теги: #ашан #pick_up_point
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