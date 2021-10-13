Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт обсудил ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе.

Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в среду, стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через российско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

"Минские договоренности для меня - это наиболее основательные, самые главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировала продолжение их миссии на границах. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", - отметила Седерфельт.

Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.

В партии подчеркнули, Порошенко выразил уверенность в необходимости "более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа".

Особое внимание уделили вопросам деоккупации Крымского полуострова. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. На встрече отмечалось, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.