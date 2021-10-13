В Тель-Авиве открылся Украинский культурный центр, пока работа ведётся в тестовом режиме

Деятельность Украинского культурного центра в Израиле в тестовом режиме началась с открытия выставки живописи художников – крымских татар. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook .

«Украинский культурный центр начал свою деятельность в тестовом режиме в Тель-Авиве. Для начала работы центра Посольством был избран выставку живописи украинских крымских художников. Особая благодарность Анне Зерницкой, которая помогла с подготовкой экспозиции», - говорится в сообщении

Центр размещён по адресу г. Тель-Авив, ул. Ирмиягу 22.

В Посольстве также призвали следить за анонсами мероприятий, запланированных в Украинском культурном центре.