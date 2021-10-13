Тепло в жилые дома Харькова начнут подавать с 14 октября

С четверга, 14 октября, КП "Харьковские тепловые сети" начнет подавать тепло в жилые дома, сообщил технический директор предприятия Евгений Кауркин.

"С завтрашнего дня... сформированы бригады, мы начинаем подключение отопления в жилых домах", - сказал Кауркин на брифинге в среду.

По его словам, подключение к теплу объектов соцсферы (больниц, детсадов и школ) началось 6 октября и сейчас они уже все отапливаются.

Кауркин сообщил, что процесс подключения к теплу жилых домов разбит на 5 этапов. На первом этапе планируется подключить 1987 домов, на втором - 1300, третьем - 1264, четвертом - 848 и на пятом - 866.

В целом, по словам техдиректора "Харьковских тепловых сетей", процесс запуска тепла займет до трех недель.