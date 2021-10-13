Посол Корнийчук работает над организацией стажировки украинских военных медиков в израильском медцентре Эмек

Обмен опытом между израильскими и украинскими врачами, а также организация стажировки украинских военных медиков обсуждались в ходе посещения послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком крупнейшего медицинского учреждения северо-востока Израиля - центра Эмек (г.Афула). Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«Состоялось знакомство со специализациям, учебной и тренировочной базой, вызовами, с которыми сталкивается медицинский центр прежде всего на фоне пандемии Covid-19. Большое внимание во время беседы было уделено началу сотрудничества по обмену опытом и стажировки украинских врачей в этой клинике, в частности украинских военных медиков», - говорится в сообщении.

Посольство подчёркивает, что достигнута договорённость о предоставлении программ оффлайн и онлайн стажировок для возможной организации процесса обмена опытом израильских медиков с украинскими специалистами.

Мероприятие состоялось при содействии Израильской ассоциации медицинского туризма.