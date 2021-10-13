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12:29 13.10.2021

Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает - глава МИД

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Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает - глава МИД

Безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничто не угрожает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС - ИФ) - никаких публичных или непубличных разговоров о любых мифических угрозах безвизу, о любых провалах политики ЕС в Украине. Это убедительное свидетельство, что фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе и не имеют перспективы, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Кулеба также обратил внимание на то, что в совместном заявлении по результатам 23-го саммита Украина-ЕС впервые было признано Ассоциированное трио. "Мы давно настаиваем на дифференциации в рамках Восточного партнерства, чтобы Украину, Грузию и Молдову воспринимали, как особых партнеров с особыми амбициями и перспективами в отношениях с ЕС. За год нам удалось побороть скептицизм и вывести поддержку этой идеи на уровень совместного заявления Украины и ЕС", - указал он.

Министр отметил, что Украина предлагает провести уже в ближайшее время очередную встрече в формате "ЕС плюс Ассоциированное трио", на которой обсудят дальнейшую либерализацию торговли Украины, Грузии и Молдовы с ЕС в контексте "зеленого курса" и цифрового перехода ЕС.

"Мы с коллегами из Грузии и Молдовы продолжим практику совместных визитов в страны-члены ЕС на всех уровнях, чтобы детально знакомить европейских партнеров с инициативой Ассоциированного трио и развитием новых сфер взаимодействия", - добавил Кулеба.

Теги: #ес #безвиз
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