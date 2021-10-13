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12:11 13.10.2021

В ближайшие дни температура воздуха в Украине почти не изменится, ночью заморозки

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В ближайшие дни температура воздуха в Украине почти не изменится, ночью заморозки

В ближайшие сутки, 14 октября, на северо-восточную часть Украины будет влиять уходящий циклон, на остальной территории страны до конца выходных поле повышенного атмосферного давления обусловит погоду без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей Украины пройдет умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, а днем и по всей в Украине - без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части до 16°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 14 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 25,7 градусов тепла в 1993 году, а самая низкая – на отметке 4,9 градуса мороза в 1992 году.

В пятницу, 15 октября, по всей Украине без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь. Ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южной части 4-9° тепла; днем 9-14°, в Крыму до 17°.

В Киеве 15 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
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