Говорить о начале отопительного сезона в Киеве сейчас рано – КГГА

Без присутствия среднесуточной температуры воздуха меньше 8 градусов на протяжении трех суток рано говорить о запуске в Киеве отопительного сезона, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Относительно жилищного фонда: напомню, что действуют законодательные нормы. Отопительный сезон начинаем тогда, когда температура среднесуточная воздуха меньше 8 градусов на протяжении трех суток. Тогда орган самоуправления имеет право начать отопительный сезон. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду по факту. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей, потому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано", - сообщил Пантелеев на брифинге в среду.

В то же время, по его словам, у жилищных громад есть возможность получить отопление уже сейчас. "Для этого необходимо обратиться с необходимым заявлением от инициативной группы здания, которое поддержит большинство жителей, то есть это подписи более половины жителей. Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту, которую можно найти на сайте КГГА. Отопление в зданиях будет подключаться по таким отдельным заявкам", - сказал он.

Пантелеев также отметил, что на сегодняшний день в Киеве есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона. "Все регламентные работы проведены, гидравлические испытания также проведены, составлены соответствующие договора на энергоресурсы, на газ", - заявил он.