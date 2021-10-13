Украина ждет от РФ четкого ответа о готовности Путина к встрече с Зеленским - глава МИД

Украина ждет от России четкого ответа о готовности президента России Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я каждый день получаю какие-то новости из РФ, где официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк уже комментируют, и с одной стороны, они этой встречи всячески избегают, а с другой стороны, не могут перестать о ней говорить. Потому на данный момент мы ждем от России четкого ответа, готовы они встречаться или нет", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

По словам главы МИД Украины, такая встреча могла бы состояться в рамках саммита Нормандской четверки или отдельно.

"Эта встреча может состояться в рамках Нормандского саммита, если такой будет проведен, а мы хотим его проведения в ближайшее время, может она состояться отдельно, это уже вопрос переговоров. Но главное - это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь", - рассказал Кулеба.