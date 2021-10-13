Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы

Министерство здравоохранения Украины инициирует досрочные школьные каникулы.

Как сообщается на сайте ведомства, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов", - цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19.

"Если до ноября сотрудники сферы образования не будут привиты от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", - уточняет Минздрав.