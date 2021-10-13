События

09:53 13.10.2021

Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы

1 мин читать
Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы

Министерство здравоохранения Украины инициирует досрочные школьные каникулы.

Как сообщается на сайте ведомства, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов", - цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19.

"Если до ноября сотрудники сферы образования не будут привиты от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", - уточняет Минздрав.

Теги: #каникулы #минздрав #рекомендации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:02 13.10.2021
Минобразованию рекомендуется начать каникулы раньше из-за ухудшения эпидситуации в Украине

Минобразованию рекомендуется начать каникулы раньше из-за ухудшения эпидситуации в Украине

16:53 12.10.2021
Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

12:03 11.10.2021
Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

23:09 08.10.2021
Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

00:34 08.10.2021
В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

19:38 07.10.2021
Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

19:50 06.10.2021
Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

13:03 05.10.2021
Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

20:40 02.10.2021
Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

Ляшко рассказал, когда появится украинская вакцина против коронавируса

15:36 01.10.2021
Минздрав Украины готов обеспечить больницы кислородом в случае экстренной ситуации

Минздрав Украины готов обеспечить больницы кислородом в случае экстренной ситуации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

Суточная смертность от COVID-19 в Украине за минувшие сутки установила второй результат с начала пандемии

Малочисленные профсоюзы пытаются дестабилизировать работу УЗ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238,7 млн

Ураган "Памела" приближается к Мексике

ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

ГСЧС предупреждает об обильных дождях и тумане в Украине

США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА