События

09:44 13.10.2021

Суточная смертность от COVID-19 в Украине за минувшие сутки установила второй результат с начала пандемии

2 мин читать
Суточная смертность от COVID-19 в Украине за минувшие сутки установила второй результат с начала пандемии

Количество скончавшихся за минувшие сутки украинцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19, составило 471, что на 10 меньше, чем было 7 апреля, когда была зафиксирована максимальная суточная смертность инфицированных с начала пандемии.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, 22 апреля текущего года скончалось 470 человек с Covid-19, 14 апреля – 467, 13 апреля 457, что было третьим, четвертым и пятым показателем смертности с начала пандемии. Днем ранее, 12 октября, сообщалось о 352 скончавшихся за минувшие сутки, что было максимальным показателем с начала новой волны заболеваемости, начавшейся с конца июля.

При этом уровень суточной заболеваемости и выздоровления остается существенно ниже, чем был достигнут в начале апреля (20 тыс 341 заболевших 3 апреля и 20 тыц с 192 30 апреля), но стал максимальным с начала новой волны заболеваемости Covid-19.

По данным портала Worldometers, Украина заняла первое место по количеству заболевших за сутки из 18 стран, их которых на данный момент получена информация (на втором месте Таиланд, где заболели 10 тыс 64 человека) и второе по количеству умерших за сутки из 14 стран (на первом – Мексика, где скончалось 546 человек, на третьем – Таиланд с 82 случаями).

Как сообщалось, по данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 16 тыс 309 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, выздоровело 6 тыс 462 человека, 471 умер.

 

Теги: #коронавирус #смертность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 13.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

07:19 13.10.2021
Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

18:47 12.10.2021
В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

18:27 12.10.2021
Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

16:10 12.10.2021
На стадион "Арена-Львов", где вечером состоится матч Украина-Босния и Герцеговина, будут пускать только вакцинированных или имеющих негативный тест на COVID-19

На стадион "Арена-Львов", где вечером состоится матч Украина-Босния и Герцеговина, будут пускать только вакцинированных или имеющих негативный тест на COVID-19

12:46 12.10.2021
Неравномерное распределение вакцин в пользу богатых стран приведет к массовой смертности в мире осенью - британский ученый

Неравномерное распределение вакцин в пользу богатых стран приведет к массовой смертности в мире осенью - британский ученый

09:15 12.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238 млн - университет Хопкинса

08:27 12.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

06:49 12.10.2021
На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

08:49 11.10.2021
За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы

Малочисленные профсоюзы пытаются дестабилизировать работу УЗ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238,7 млн

Ураган "Памела" приближается к Мексике

ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

ГСЧС предупреждает об обильных дождях и тумане в Украине

США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА