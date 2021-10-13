Суточная смертность от COVID-19 в Украине за минувшие сутки установила второй результат с начала пандемии

Количество скончавшихся за минувшие сутки украинцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19, составило 471, что на 10 меньше, чем было 7 апреля, когда была зафиксирована максимальная суточная смертность инфицированных с начала пандемии.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, 22 апреля текущего года скончалось 470 человек с Covid-19, 14 апреля – 467, 13 апреля 457, что было третьим, четвертым и пятым показателем смертности с начала пандемии. Днем ранее, 12 октября, сообщалось о 352 скончавшихся за минувшие сутки, что было максимальным показателем с начала новой волны заболеваемости, начавшейся с конца июля.

При этом уровень суточной заболеваемости и выздоровления остается существенно ниже, чем был достигнут в начале апреля (20 тыс 341 заболевших 3 апреля и 20 тыц с 192 30 апреля), но стал максимальным с начала новой волны заболеваемости Covid-19.

По данным портала Worldometers, Украина заняла первое место по количеству заболевших за сутки из 18 стран, их которых на данный момент получена информация (на втором месте Таиланд, где заболели 10 тыс 64 человека) и второе по количеству умерших за сутки из 14 стран (на первом – Мексика, где скончалось 546 человек, на третьем – Таиланд с 82 случаями).

Как сообщалось, по данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 16 тыс 309 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, выздоровело 6 тыс 462 человека, 471 умер.