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09:16 13.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238,7 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 238 млн 704 тыс. 794, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 865 тыс. 625 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 млн 562 тыс. 287 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 716 тыс. 477.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 1 тыс. 743. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 451 тыс. 189 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 590 тыс. 97 заболевших, из них скончались 601 тыс. 398 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6,5 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 626,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 212 человек, в Индии - 323, Бразилии - 2 тыс. 804.

Теги: #covid_19 #мир
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