События

09:06 13.10.2021

Ураган "Памела" приближается к Мексике

1 мин читать
Ураган "Памела" приближается к Мексике

Ураган "Памела" продолжает набирать силу у тихоокеанского побережья Мексики и может уже в среду обрушиться на город Масатлан, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным NHC, во вторник центр урагана был примерно в 400 км от Масатлана в мексиканском штате Синалоа. "Памела" движется на север со скоростью 20 км/ч, а максимальная скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигает 130 км/ч. На данный момент "Памела" является ураганом первой категории, однако к моменту, когда он доберется до Мексики, стихийное бедствие может усилиться до уровня в три балла по шкале Саффира-Симпсона.

В дальнейшем ураган, согласно прогнозам, будет терять силу. Позже на этой неделе он может добраться до Техаса.

Ранее в этом году Мексика уже пострадала от ураганов "Грейс" и "Олаф". Ураганы нанесли ущерб инфраструктуре и привели к многочисленным эвакуациям, однако о жертвах среди населения не сообщалось.

Теги: #ураган #мексика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:47 11.09.2021
Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

09:43 10.09.2021
Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

Ураган "Олаф" обрушился на север Мексики

09:12 08.09.2021
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Мексике магнитудой 7,4

08:51 04.09.2021
Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

20:45 02.09.2021
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 15 человек

13:43 02.09.2021
Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ

10:50 02.09.2021
Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке, перекрытию дорог и отмене авиарейсов

10:50 30.08.2021
Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

Ураган Ида стих до 1-й категории, более миллиона жителей Луизианы остаются без электричества

13:16 29.08.2021
Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

06:20 23.08.2021
При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

ПОСЛЕДНЕЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238,7 млн

ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

ГСЧС предупреждает об обильных дождях и тумане в Украине

США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

В отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело о присвоении звания должностного лица

Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Госдеп США расследует, присвоили ли чиновники экс-президента Трампа дорогие подарки для иностранцев - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА