США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

США готовятся вновь открыть сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных лиц в начале ноября, сообщают американские СМИ.

По словам высокопоставленных чиновников администрации, США планируют ослабить ограничения на поездки для полностью вакцинированных посетителей из Канады и Мексики, начиная с ноября, ослабив запреты, которые действуют уже более 18 месяцев.

Официальные лица заявили, что конкретная дата еще не определена.

Отмечается, что новые правила, аналогичные тем, которые были объявлены для международных авиапассажиров, будут внедряться поэтапно.

Первый этап позволит полностью вакцинированным посетителям, путешествующим по несущественным причинам, таким как посещение друзей или туризм, пересекать сухопутные границы США.

На втором этапе, который начнется в начале января 2022 года, требование о вакцинации будет применяться ко всем въезжающим иностранным путешественникам.

По словам другого высокопоставленного чиновника администрации, Погранично-таможенной службе США (CBP) будет поручено обеспечить соблюдение требования о вакцинации, включая получение свидетельств о статусе вакцинации и выборочную проверку путешественников.

Остается неясным, какие именно вакцины будут признаваться в США, какая документация потребуется и будут ли какие-либо исключения.

По данным высокопоставленного чиновника администрации, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работают над руководством по конкретным вакцинам.

В настоящее время полностью вакцинированным гражданам США разрешен въезд в Канаду, но канадцам не разрешается въезжать в США по суше. Мексика открыта для всех путешественников.