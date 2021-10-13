События

08:24 13.10.2021

США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

2 мин читать
США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

США готовятся вновь открыть сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных лиц в начале ноября, сообщают американские СМИ.

По словам высокопоставленных чиновников администрации, США планируют ослабить ограничения на поездки для полностью вакцинированных посетителей из Канады и Мексики, начиная с ноября, ослабив запреты, которые действуют уже более 18 месяцев.

Официальные лица заявили, что конкретная дата еще не определена.

Отмечается, что новые правила, аналогичные тем, которые были объявлены для международных авиапассажиров, будут внедряться поэтапно.

Первый этап позволит полностью вакцинированным посетителям, путешествующим по несущественным причинам, таким как посещение друзей или туризм, пересекать сухопутные границы США.

На втором этапе, который начнется в начале января 2022 года, требование о вакцинации будет применяться ко всем въезжающим иностранным путешественникам.

По словам другого высокопоставленного чиновника администрации, Погранично-таможенной службе США (CBP) будет поручено обеспечить соблюдение требования о вакцинации, включая получение свидетельств о статусе вакцинации и выборочную проверку путешественников.

Остается неясным, какие именно вакцины будут признаваться в США, какая документация потребуется и будут ли какие-либо исключения.

По данным высокопоставленного чиновника администрации, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работают над руководством по конкретным вакцинам.

В настоящее время полностью вакцинированным гражданам США разрешен въезд в Канаду, но канадцам не разрешается въезжать в США по суше. Мексика открыта для всех путешественников.

Теги: #границы #сша #открытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:43 13.10.2021
Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

07:02 13.10.2021
Госдеп США расследует, присвоили ли чиновники экс-президента Трампа дорогие подарки для иностранцев - СМИ

Госдеп США расследует, присвоили ли чиновники экс-президента Трампа дорогие подарки для иностранцев - СМИ

06:03 13.10.2021
Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о временном повышении потолка госдолга

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о временном повышении потолка госдолга

04:04 13.10.2021
В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

02:03 13.10.2021
Китай неправ, когда обвиняет США в сокрытии информации об инциденте с подлодкой USS Connecticut - Пентагон

Китай неправ, когда обвиняет США в сокрытии информации об инциденте с подлодкой USS Connecticut - Пентагон

00:17 13.10.2021
Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

21:00 12.10.2021
Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

09:26 12.10.2021
Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

04:11 12.10.2021
Два человека погибли, несколько домов повреждено в результате падения самолета в Калифорнии

Два человека погибли, несколько домов повреждено в результате падения самолета в Калифорнии

02:37 12.10.2021
Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

ПОСЛЕДНЕЕ

Ураган "Памела" приближается к Мексике

ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

ГСЧС предупреждает об обильных дождях и тумане в Украине

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

В отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело о присвоении звания должностного лица

Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

13 октября: Какой сегодня праздник

СБУ разоблачила коррупционную схему, которую "крышевали" правоохранители

В ЕС обсудят тему цен на энергоносители

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА