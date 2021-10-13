В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 6 462 человека, 471 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288). Также за минувшие сутки: госпитализирован – 4 901 человек; летальных случаев - 471; выздоровело – 6 462 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, выздоровели 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523.

С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 959 836 прививок.

При этом, в Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.