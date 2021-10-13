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07:19 13.10.2021

Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

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Китай проверит десятки тысяч образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19

Китай готовится протестировать десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Чиновник из Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил телеканалу, что в настоящее время ведется подготовка к тестированию.

По его словам, тестирование состоится, как только будет достигнут двухлетний лимит хранения образцов крови в банке.

Телеканал напоминает, что Центр крови Уханя, в котором хранятся до 200 тыс. образцов, в том числе образцы за последние месяцы 2019 года, был определен в феврале этого года группой исследователей Всемирной организации здравоохранения в качестве возможного источника ключевой информации, которая могла бы помочь определить, когда и где вирус впервые попал в человека.

Китайские официальные лица заявили, что образцы банка крови хранятся в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательств в любых судебных процессах, связанных с донорством крови.

Эксперты заявили, что образцы, если их правильно хранить, могут содержать важные признаки первых антител, выработанных людьми против COVID-19.

По мнению Морин Миллер, доцента кафедры эпидемиологии Колумбийского университета, образцы могут даже указать, кто был заражен первым, где, а также их возраст и род занятий.

Она настоятельно призвала Китай разрешить иностранным экспертам наблюдать за этим процессом.

"Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей", - отметила Миллер.

В свою очередь, доктор Уильям Шаффнер из отдела инфекционных заболеваний медицинского факультета университета Вандербильта предположил, что образцы могут быть доставлены в Женеву или в другое нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли принять участие в тестировании.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Власти КНР заявляют, что первый случай COVID-19 был диагностирован в стране в декабре 2019 года.

Большинство ученых считает, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Теги: #тестирование #кровь #китай #коронавирус
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