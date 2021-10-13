Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С начала суток нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС в среду утром.

В частности, у Зайцевого враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Крымского враждебные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщается в сводке.