Госдеп США расследует, присвоили ли чиновники экс-президента Трампа дорогие подарки для иностранцев - СМИ

Генеральный инспектор Госдепартамента США расследует, не присвоили ли чиновники администрации экс-президента Дональда Трампа дорогие подарки, предназначенные для иностранных высокопоставленных лиц, сообщает NBC News.

Управление генерального инспектора расследует, забрали ли политические назначенцы тогдашнего президента Трампа подарки, финансируемые налогоплательщиками, из хранилища подарков Госдепартамента в январе домой, сообщил осведомленный сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Чиновник заявил, что департамент разыскивает "местонахождение подарков, которые пропали без вести, и обстоятельства, которые привели к их исчезновению".

По его словам, стоимость пропавших подарков "значительна".

Телеканал напоминает, что ранее о расследовании с исчезновением подарков сообщила газета The New York Times.

По ее данным, среди недостающих предметов были указаны подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменен из-за пандемии.

Презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями Дональда и Мелании Трамп.

Кроме того, также выясняется судьба бутылки виски стоимостью $5,8 тыс., которую японцы подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, но затем она исчезла.

Сам экс-госсекретарь заявлял, что так и не получил презент.

"Это так и не дошло до меня", - говорил он Fox News.

"Я понятия не имею, как Государственный департамент потерял эту вещь, хотя я видел огромную некомпетентность в госдепе во время моего пребывания там", - отметил Помпео.

NBC News уточняет, что протокольное управление Госдепартамента обязано регистрировать подарки, вручаемые официальным лицам США, и отслеживать их распределение.

Получатели имеют возможность передать подарки определенной ценности в Национальный архив или другое государственное учреждение, а также приобрести их для личного пользования, возместив министерству финансов их стоимость.