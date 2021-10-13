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06:03 13.10.2021

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о временном повышении потолка госдолга

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Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о временном повышении потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.

Голосование по принятию законопроекта транслировалось на сайте американского Конгресса в прямом эфире.

Ранее аналогичный законопроект, прошедший через длительные дебаты между демократами и республиканцами, был принят Сенатом США.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно быть законодательно оформлено до 18 октября.

Ожидается, что президент Джо Байден подпишет законопроект, который после этого приобретет статус закона, на этой неделе.

Агентство Associated Press ранее, комментируя принятие законопроекта Сенатом, отмечало, что "это дает лишь отсрочку", поскольку законодателям-республиканцам и демократам - "все равно придется еще раз преодолеть свои глубокие разногласия по этому вопросу до конца года".

Теги: #госдолг #сша #конгресс #потолок
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