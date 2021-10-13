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06:00 13.10.2021

СБУ разоблачила коррупционную схему, которую "крышевали" правоохранители

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СБУ разоблачила коррупционную схему, которую "крышевали" правоохранители

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную схему хищения имущества госпредприятия в Ровенской области, которую покрывали правоохранители.

"По предварительным данным, около 1600 га земель Национальной академии аграрных наук (НААН) передали в незаконную аренду местным предпринимателям. От такой схемы государству нанесен ущерб более 5,5 млн грн. При этом к "крышеванию" злоумышленников причастны правоохранители", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Как установило следствие, в 2020-2021 годах должностные лица госпредприятия подписали соглашения с рядом коммерческих компаний якобы о сотрудничестве, но самоустранились от контроля за их деятельностью. Принадлежавшие злоумышленникам фирмы получили возможность, не платя арендную плату, пользоваться 1600 га земель НААН по своему усмотрению. Более того, земельные участки они получили в пользование вместе с выращенной на них сельхозпродукцией, которую реализовывали по рыночным ценам.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, наложен арест на урожай сельскохозяйственных культур 2021, выращенный на земельных участках госпредприятия.

Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов, которые самоустранились от расследования, и не принимали мер для сохранения вещественных доказательств и защиты интересов госпредприятия.

В частности, вопреки наложенному судом аресту на имущество и наличие разрешения на сбор урожая только для госпредприятия, предприниматели беспрепятственно приступили к уборке урожая.

Сотрудники СБУ провели осмотр места происшествия и изъяли технику с урожаем (более 45 тонн сои). Таким образом, предотвратили кражу государственного имущества на более 700 тыс. грн.

В отношении сотрудников правоохранительных органов осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Теги: #коррупция_сбу #госпредприятие #крышевание
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