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04:01 13.10.2021

Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

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Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

Суд избрал меру пресечения 20-летнему жителю Николаевской области, подозреваемому в незаконном хранении метадона с цель. сбыта (ч.2 ст.307 УК Украины).

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Мужчину задержали в Харькове, когда он раскладывал свертки с метадоном в доме по ул.Гвардейцев Широнинцев. Увидев правоохранителей, молодой человек пытался убежать и избавиться свертков, но был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время личного обыска у него изъяли несколько свертков с метадоном. Кроме того, правоохранители обнаружили два хранилища в различных районах Харькова, где подозреваемый хранил наркотическое вещество в большом количестве Эти хранилища он обустроил, чтобы не хранить метадон в хостеле, в котором он жил. Всего правоохранители изъято около 900 свертков с метадоном.

Теги: #метадон #арест
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