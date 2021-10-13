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03:04 13.10.2021

Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

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Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал состоявшиеся 10 октября парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и долгосрочной стабильности.

"Усилия иракских избирательных органов и сил безопасности привели к тому, что голосование было проведено в основном мирно и организованно, несмотря на низкую явку", - отметил он во вторник в своем заявлении.

По просьбе Ирака ЕС впервые развернул в стране миссию по наблюдению за выборами. По ее предварительному заключению, выборы были хорошо организованными и конкурентными. Но были "проблемы в обеспечении равных условий игры" и правовой базы.

"Важно, чтобы все участники согласились с результатами и любые потенциальные жалобы на нарушения были оперативно рассмотрены с помощью имеющихся процедур", - отметил Боррель.

Он обещал, что ЕС останется надежным партнером Ирака, будет поддерживать его стабильность и суверенитет, надеется на тесное сотрудничество с новым правительством в проведении срочно необходимых реформ.

Теги: #ирак #ес #выборы #парламент
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