Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал состоявшиеся 10 октября парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и долгосрочной стабильности.

"Усилия иракских избирательных органов и сил безопасности привели к тому, что голосование было проведено в основном мирно и организованно, несмотря на низкую явку", - отметил он во вторник в своем заявлении.

По просьбе Ирака ЕС впервые развернул в стране миссию по наблюдению за выборами. По ее предварительному заключению, выборы были хорошо организованными и конкурентными. Но были "проблемы в обеспечении равных условий игры" и правовой базы.

"Важно, чтобы все участники согласились с результатами и любые потенциальные жалобы на нарушения были оперативно рассмотрены с помощью имеющихся процедур", - отметил Боррель.

Он обещал, что ЕС останется надежным партнером Ирака, будет поддерживать его стабильность и суверенитет, надеется на тесное сотрудничество с новым правительством в проведении срочно необходимых реформ.