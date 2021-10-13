События

01:02 13.10.2021

Минобразованию рекомендуется начать каникулы раньше из-за ухудшения эпидситуации в Украине

1 мин читать
Минобразованию рекомендуется начать каникулы раньше из-за ухудшения эпидситуации в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

При этом, он пока не готов сказать, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - отметил министр здравоохранения.

Ляшко добавил, что "обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".

Ранее сообщалось ,что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября.

Теги: #каникулы #эпидситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:34 08.10.2021
В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

10:54 06.09.2021
Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

17:28 17.06.2021
Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина

11:30 26.03.2021
В харьковских школах каникулы продлены до 5 апреля

В харьковских школах каникулы продлены до 5 апреля

10:32 26.02.2021
В ряде регионов растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19 – Ляшко

В ряде регионов растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19 – Ляшко

10:30 26.02.2021
"Красный" уровень эпидопасности начал действовать в Ивано-Франковской области – Ляшко

"Красный" уровень эпидопасности начал действовать в Ивано-Франковской области – Ляшко

22:45 23.02.2021
Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

17:47 23.02.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

17:11 23.02.2021
Черновицкая и Ивано-Франковская области войдут в "красную" зону по COVID-19, еще семь регионов – в "оранжевую"

Черновицкая и Ивано-Франковская области войдут в "красную" зону по COVID-19, еще семь регионов – в "оранжевую"

10:35 16.12.2020
Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ

Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА