События

00:17 13.10.2021

Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

1 мин читать
Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр (Остин - ИФ) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

Теги: #сша #пентагон #поездка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 12.10.2021
Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

04:11 12.10.2021
Два человека погибли, несколько домов повреждено в результате падения самолета в Калифорнии

Два человека погибли, несколько домов повреждено в результате падения самолета в Калифорнии

02:37 12.10.2021
Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом

20:09 11.10.2021
В ВМС США появилась вторая подлодка с ракетами, оснащенными новыми ядерными боеголовками малой мощности

В ВМС США появилась вторая подлодка с ракетами, оснащенными новыми ядерными боеголовками малой мощности

18:53 11.10.2021
Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

15:00 11.10.2021
Закон об антисемитизме - хороший шаг, который показывает, что Украина серьезно относится к этой проблеме - спецпредставитель Госдепа США по вопросам Холокоста

Закон об антисемитизме - хороший шаг, который показывает, что Украина серьезно относится к этой проблеме - спецпредставитель Госдепа США по вопросам Холокоста

11:47 11.10.2021
Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

08:58 11.10.2021
Россия и Китай получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению - Трамп

Россия и Китай получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению - Трамп

01:55 11.10.2021
Носовая часть подлодки ВМС США "Коннектикут" получила серьезные повреждения в ходе подводного столкновения

Носовая часть подлодки ВМС США "Коннектикут" получила серьезные повреждения в ходе подводного столкновения

22:30 10.10.2021
Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобразованию рекомендуется начать каникулы раньше из-за ухудшения эпидситуации в Украине

Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ

Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА