Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

Министерство юстиции Грузии обратилось к главе Минздрава Екатерине Тикарадзе с просьбой выделить мультифункциональную группу врачей с целью изучения и детального анализа состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил Минюст.

Министерство также попросило о сотрудничестве народного защитника Нино Ломджария и депутатов парламента для осуществления мониторинга за соблюдением прав заключенного Саакашвили.

"Целью группы медиков будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и в случае необходимости представление соответствующих рекомендаций", - отмечается в заявлении Минюста Грузии.

Ранее во вторник адвокаты Саакашвили, посетившие его в тюремной камере, сообщили журналистам об ухудшении здоровья экс-президента в результате начатой 1 октября голодовки. По заявлению адвокатов Саакашвили с трудом передвигается и ему трудно говорить.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.