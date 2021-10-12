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23:28 12.10.2021

ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

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ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского городского совета, одной из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меры в виде залога в размере 26 млн 169 тыс грн.", - указано в сообщении на телеграм канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также на директора юридического департамента возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам, в суд; не отлучаться из города Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективам и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения - до 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. По её словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. При этом, ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Теги: #суд #одесса #горсовет
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