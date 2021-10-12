Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

Закачка газа в подземные хранилища Европы с началом новой рабочей недели упала до минимальных величин с мая, а отбор вот-вот превысит объем инъекций.

Как свидетельствуют оперативные данные Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 11 октября закачка превысила отбор всего на 20%, а общий уровень запасов по ЕС прибавил всего 0,02 процентных пункта. Это минимальный прирост за нынешний сезон закачки с 6 мая, когда этот показатель даже уходил в символический минус. Правда, в среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ на 25% выше среднемноголетних значений.

В целом в Европе по итогам газовых суток 11 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 78,09%. Это на 12,76 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходится на 20 октября. В этом году, есть ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше запасов. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году - 3 ноября. Однако уже с начала октября расходует свои запасы Венгрия, Нидерланды (с 5 октября), Польша (с 10 числа, республика также уже третий месяц снижает импорт СПГ, который должен помогать ей становиться более независимой от поставок "Газпрома" (MOEX: GAZP)), Словакия (первый день отбора был 11 октября).

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в среду составляет $1015 за тысячу кубометров.