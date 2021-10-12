События

23:03 12.10.2021

Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

2 мин читать
Закачка в ПХГ Европы с началом недели упала до минимума с весны, отбор вот-вот превысит ее

Закачка газа в подземные хранилища Европы с началом новой рабочей недели упала до минимальных величин с мая, а отбор вот-вот превысит объем инъекций.

Как свидетельствуют оперативные данные Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 11 октября закачка превысила отбор всего на 20%, а общий уровень запасов по ЕС прибавил всего 0,02 процентных пункта. Это минимальный прирост за нынешний сезон закачки с 6 мая, когда этот показатель даже уходил в символический минус. Правда, в среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ на 25% выше среднемноголетних значений.

В целом в Европе по итогам газовых суток 11 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 78,09%. Это на 12,76 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходится на 20 октября. В этом году, есть ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше запасов. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году - 3 ноября. Однако уже с начала октября расходует свои запасы Венгрия, Нидерланды (с 5 октября), Польша (с 10 числа, республика также уже третий месяц снижает импорт СПГ, который должен помогать ей становиться более независимой от поставок "Газпрома" (MOEX: GAZP)), Словакия (первый день отбора был 11 октября).

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в среду составляет $1015 за тысячу кубометров.

Теги: #газ #хранение #европа #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 12.10.2021
Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

19:50 12.10.2021
Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

17:37 12.10.2021
В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

17:09 12.10.2021
"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

16:58 12.10.2021
Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

13:30 12.10.2021
Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

13:10 12.10.2021
Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

12:55 12.10.2021
Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

11:42 12.10.2021
Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

11:30 12.10.2021
Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского горсовета в виде залога в 26 млн грн

"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ

Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

Жительница Харьковской области умерла от отравления грибами - лабцентр

Чешский премьер Бабиш утверждает, что президент не против дать ему шанс снова сформировать правительство

Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА