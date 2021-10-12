"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн), сообщает департамент по интегрированным коммуникациям компании.

"Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года. Данное предложение значительно ниже текущих спотовых цен на газ", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как отметил Витренко, бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой.

"Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания "Нафтогаз" выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне более чем вдвое ниже текущей месячной цены. Это решение является важным этапом развития рынка газа в Украине, при этом оно отвечает потребностям потребителей и является крайне важным с точки зрения обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений", - подчеркнул Витренко.

Глава правления компании также отметил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" не является монополистом на рынке.

"Мы работаем в рыночных условиях, и мы в рыночный способ предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт - контракт на 15 месяцев с фиксированной ценой", - заявил он.

"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7, 5 тыс.

Также компания предлагает производителям тепла изменения в трехлетних контрактах: объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и услуги транспортировки).

Кроме этого отмечается, "Нафтогаз" совместно с народными депутатами Украины и правительством разрабатывает законодательные инициативы, способствующие развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.