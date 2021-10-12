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21:35 12.10.2021

Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

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Прокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и содействии террористам

Прокуратура обжалует меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и содействии террористам, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста", - указано в сообщении.

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

Как сообщается, прокуроры намерены доказывать, что такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций. Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников, не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставили достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых действий и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Ранее сообщалось, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Теги: #медведчук #суд #обжалование
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