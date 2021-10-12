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21:06 12.10.2021

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

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Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку.

"В удовлетворении ходатайства … отказать, применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 мрдр грн.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста - до 7 декабря 2021 года.

Также суд возложил на Медведчука дополнительные процессуальные обязательства – не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, сообщать следователю или прокурору об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован в 12.00 18 октября.

Медведчук после оглашения суда сказал журналистам, что в отношении него "имеет место преступная фабрикация очередного уголовного дела".

"Говорить о том, что я или адвокаты удовлетворены таким решением (решением суда о круглосуточном домашнем аресте – ИФ), когда на ровном месте фактически высосаны из пальца обвинения,… просто не приходится. Поэтому я считаю это незаконными политическими репрессиями", - сказал Медведчук.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обжаловано это решение, Медведчук сказал, что решение будет принято после того, как будет оглашен полный текст определения суда об избрании меры пресечения.

"Мы, конечно же, не удовлетворены этим решением", - добавил он.

Как сообщалось, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Теги: #медведчук #украина #суд
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