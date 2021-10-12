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21:00 12.10.2021

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

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Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Шведский fashion-ритейлер H&M откроет первый магазин во Львове 28 октября 2021-го года, сообщили в пресс-службе ритейлера.

"Продолжая активную экспансию H&M в Украине, мы с радостью объявляем дату долгожданного открытия во Львове. Мы уверены: жители города по достоинству оценят как современный интерьер, так и широкий ассортимент товаров для всей семьи", - цитирует пресс-служба регионального менеджера H&M в Украине и Восточной Европе Мэмета Арисой.

Магазин H&M в ТРК Victoria Gardens разместится в двухуровневом пространстве общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Представлены отделы женской, мужской, подростковой и детской одежды, а также линейка спортивной одежды H&M Sport.

"H&M – один из самых ожидаемых брендов в городе, поэтому приложили максимум усилий, чтобы привлечь такого якорного арендатора", - прокомментировала коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец.

Львов станет четвертым городом в Украине, где представлен бренд, после Киева, Харькова и Одессы.

По состоянию на октябрь 2021 года сеть H&M в Украине насчитывает семь торговых точек: пять - в Киеве, по одному - в Одессе и Харькове.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.

ТРК Victoria Gardens - крупнейший торгово-развлекательный комплекс Западной Украины, расположенный во Львове по адресу ул. Кульпарковская, 226а. Введен в эксплуатацию в 2016 году.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности - инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на октябрь-2021, под управлением Dragon Capital PM находится 31 объект коммерческой недвижимости, из них 14 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов площадью 778 тыс. кв. м, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.

Теги: #швеция #ритейлер #магазин #открытие
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