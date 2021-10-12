"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 года, сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Государственным агентством развития туризма Украины разработан проект акта Кабинета министров Украины об утверждении порядка реализации пилотного проекта "Свидетельство безопасности объектов размещения".

Этим Порядком устанавливается регламент мониторинга и оценки объектов размещения (гостиниц) в соответствии Временным рекомендациям по организации противоэпидемиологических мероприятий в гостиницах на период карантина в связи с распространением короновирусной болезни (COVID-19), утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 12 мая 2020 года №22.

"Сейчас проект акта проходит согласование структурными подразделениями ГАРТ. Предварительно предполагается, что реализации пилотного проекта начнется до конца 2021 года", - сообщила Олеськив.