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20:48 12.10.2021

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

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"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 года, сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Государственным агентством развития туризма Украины разработан проект акта Кабинета министров Украины об утверждении порядка реализации пилотного проекта "Свидетельство безопасности объектов размещения".

Этим Порядком устанавливается регламент мониторинга и оценки объектов размещения (гостиниц) в соответствии Временным рекомендациям по организации противоэпидемиологических мероприятий в гостиницах на период карантина в связи с распространением короновирусной болезни (COVID-19), утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 12 мая 2020 года №22.

"Сейчас проект акта проходит согласование структурными подразделениями ГАРТ. Предварительно предполагается, что реализации пилотного проекта начнется до конца 2021 года", - сообщила Олеськив.

Теги: #отели #пандемия #безопасность
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