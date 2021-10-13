13 октября: Какой сегодня праздник

13 октября отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий и Всемирный день борьбы с тромбозом. Поклонники The Beatles празднуют 57-летие термина "битломания", а скептики – свой профессиональный праздник. В этот день Гринвичский меридиан стал "нулевым", в 1958 году появилась первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне, а еще родилась Маргарет Тэтчер.

Международный день по снижению риска бедствий отмечается ежегодно 13 октября. Дата была учреждена резолюцией Генассамблеи ООН 21 декабря 2009 года. Однако сначала имела иное название - Международный день по уменьшению опасности бедствий. Решение о переименовании было принято в 2018 году.

В профессиональной медицинской среде 13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата приурочена ко дню рождения выдающегося немецкого ученого Рудольфа Вирхова, пионера в области патофизиологии тромбозов. Этот день призван придать широкое распространение информации о болезни, причинах ее возникновения, факторах риска, симптомах, профилактике и лечении.

Международный день скептиков должен обратить внимание широкой общественности на это философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надежности истины.

13 октября богат и на неофициальные праздники. Один из них – День засыпающих деревьев. Календарная осень окончательно вступает в свои права. Еще немного, и яркая листва облетит, оставив деревья спать до весеннего пробуждения.

В пятницу, с 13 на 14 октября 1307 года по приказу 39-летнего французского короля Филиппа IV Красивого были одновременно арестованы и замучены все тамплиеры. По странному стечению обстоятельств среди тамплиеров были все, кому король задолжал деньги. Это событие породило суеверие о "черной" пятнице, 13.

13 октября 1925 года родилась "Железная Леди" и первая женщина - премьер-министр в истории Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1970 году была назначена на должность министра обороны, спустя пять лет побеждает на выборах и становится лидером партии. С 1979 занимает пост премьер-министра.

В качестве главы правительства Тэтчер проводит политические и экономические реформы. При ней ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. В 1988 году "Железная Леди" сделала заявление об окончании холодной войны. Спустя два года Тэтчер заявила о своей отставке.

Ей было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб, она являлась почетным гражданином Загреба, членом Бильдербергского клуба, автором книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", была пожизненным членом Палаты лордов. Экс-премьер-министр Соединенного Королевства, выдающаяся женщина и политик Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет.

13 октября 1933 г. в городе Белосток на Подляшье родился Михаил Яримович, инженер-изобретатель в области летательных-космических исследований в США, почетный член Общества украинских инженеров в Америке, один из руководителей NASA - Национального космического агентства США.

Закладка первого камня в основание резиденции президентов США состоялась 13 октября 1792 года. Участок для строительства на Пенсильвания-авеню выбирал лично первый президент США Джордж Вашингтон. Автором проекта выступил архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобэн. Свое название резиденция получила благодаря облицованным вирджинским песчаником стенам, в качестве официального название было утверждено в 1902 году.

Это день – особенный и для поклонников легендарной группы The Beatles. 13 октября 1963 года появился термин "битломания". Впервые он был использован изданием The Daily Mirror после выступления четверки в знаменитом зале Palladium в Лондоне, когда огромный зал не смог вместить всех желающих и сотни поклонников ожидали кумиров на улице.

13 октября 1884 года было принято Международное соглашение об установлении Гринвичского меридиана в качестве нулевого. До этого времени разные страны на картах использовали собственные "нулевые меридианы", таковыми были острова Родос и Фуэртевентура, Ферро, Кадис, а также Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и др. Такое положение дел сильно осложняло мореходство.

В ходе Вашингтонской конференции, получившей название "меридианной", было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах. Еще одним важным событием стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного. Точкой отсчета средних солнечных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов.

13 октября Православная церковь чтит память священномученика Григория, просветителя Армении, происходившего из рода грузинских царей. Был святой родом из Парфии – государства, которое находилось между рекой Тигр и Персидским заливом. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал сбросить его в глубокий ров. По легенде, святой Григорий провел в этом рву 15 лет. Когда его освободили из заключения, он продолжил свою великую миссию, привлекая многих к вере во Христа. Священномученик мирно скончался около 335 года.

Именины: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен