События

19:50 12.10.2021

Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

1 мин читать
Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

Запасы природного газа в украинских хранилищах достаточны для покрытия потребностей населения и предприятий социальной сферы в отопительном сезоне, заявляет заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - написал Тимошенко в Facebook во вторник.

По его словам, цена на газ для нужд населения установлена на уровне 7,42 грн за куб м: "по такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующего компаниям для удовлетворения потребностей населения". "Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) - 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку", - рассказал замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что цена на газ на рынке "действительно зашкаливает", но государство помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис, "среди прочего, с помощью спеццены".

Чиновник также подчеркнул, что с 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все необходимые договоры с потребителями социальной сферы.

Тимошенко призвал "не разгонять панику" в связи с проходящими заседаниями областных комиссий ТЭБ и ЧС по вопросам газоснабжения и сообщил, что они собираются "только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа".

 

Теги: #нафтогаз #газ #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 12.10.2021
Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

Кандидат в меры Харькова Ярославский раскритиковал газовую политику и предложил создать муниципальную газодобывающую компанию

17:37 12.10.2021
В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

17:09 12.10.2021
"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

16:58 12.10.2021
Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

13:30 12.10.2021
Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

13:10 12.10.2021
Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

12:55 12.10.2021
Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

11:42 12.10.2021
Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

11:30 12.10.2021
Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

10:44 12.10.2021
Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

Группа поддержки Украины в Конгрессе США поддерживает открытый конкурс на набсовет "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

Прокуроры в суде просят об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

"Знак безопасности" для отелей с полностью вакцинированным персоналом будет введен до конца 2021 г. – ГАРТ

Жительница Харьковской области умерла от отравления грибами - лабцентр

Чешский премьер Бабиш утверждает, что президент не против дать ему шанс снова сформировать правительство

Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн грн

В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА