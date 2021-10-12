Жительница Харьковской области умерла от отравления грибами - лабцентр

За последнюю неделю в Харьковской области зарегистрировано два случая отравления дикорастущими грибами, один из них - с летальным исходом.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра, 73-летняя женщина отравилась грибами, которые она определила как рядовку. Пенсионерка отварила их, обжарила и съела, а спустя 6 часов у нее появились первые симптомы отравления (тошнота, рвота, общая слабость, диспепсические расстройства).

"Пострадавшая была госпитализирована в КНП ХОР "Областная клиническая больница", где на пятые сутки умерла", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 октября в областной клинической больнице в тяжелом состоянии находится еще один человек. Это житель Чугуевского района, которые отравился зеленушками.

Всего с начала грибного сезона в Харьковской области в результате употребления дикорастущих грибов пострадали 7 человек, в т.ч. ребенок подросткового возраста.