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19:38 12.10.2021

Чешский премьер Бабиш утверждает, что президент не против дать ему шанс снова сформировать правительство

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Чешский премьер Бабиш утверждает, что президент не против дать ему шанс снова сформировать правительство

Нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник заявил, что президент страны Милош Земан сообщил ему на выходных, что не против поручить ему попытаться сформировать правительство, несмотря на то, что его партия ANO потерпела поражение на выборах, сообщает чешское радио.

По словам Бабиша, Земан "неоднократно" говорил ему, что согласен на такой вариант. Премьер утверждает, что теперь ему нужно решить, соглашаться ли на такое предложение.

Чешские СМИ поясняют, что определенная логика в таком развитии событий есть, так как именно партия Бабиша остается крупнейшей в Чехии. В то же время, в сообщениях отмечается, что выглядит маловероятным, чтобы парламент нового созыва, большинство в котором будет у политических оппонентов Бабиша, согласился выразить доверие такому правительству меньшинства.

Как сообщалось, вскоре после встречи с Бабишем на выходных Земан был госпитализирован (его отвезли в госпиталь при пражском военном университете).

В Чехии именно президент играет ключевую роль в решении о формировании правительства: именно он решает, кому поручить попробовать сформировать кабинет министров.

Ранее в октябре в Чехии прошли парламентские выборы. Центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Бабиша получило 72 места. Альянс правоцентристов и христианских демократов и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" вместе могут рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте.

Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.

Теги: #правительство #чехия #премьер
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