Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн грн

Министерство юстиции Украины передало на баланс Фонда госимущества (ФГИ) Прилуцкую воспитательную колонию для продажи на аукционе.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, объект расположен в 135 км от Киева, в Черниговской области. Лот включает 26 тыс. кв. м помещений, а также три земельных участка общей площадью 5,28 га. Стартовая цена на объект составляет 100 млн грн.

Колония находится в состоянии оптимизации с 2019 года.

Как сообщалось, на продажу выставлены Южная исправительная колония №51 в Одессе за 223 млн грн, а также Ирпенский исправительный центр №132 за 220 млн грн.