Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00, обстреляв из стрелкового оружия украинские позиции у пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.