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17:45 12.10.2021

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00, обстреляв из стрелкового оружия украинские позиции у пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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