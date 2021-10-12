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17:37 12.10.2021

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

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В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

В г.Лозовая Харьковской области без газа остались жители 16,2 тыс квартир в многоэтажных жилых домах после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления.

"Сегодня с утра нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тыс 200 квартир", - сообщила корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь АО "Харьковгаз" Ольга Клименко.

По ее словам, работы по возобновлению подачи газа начнутся в среду, 13 октября. "С утра будет проводить пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. "Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - сказали в отделе коммуникаций.

Теги: #газ #дома #харьковская_область
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