Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Украина представила свою позицию на слушаниях Постоянной палаты третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) в Гааге по делу о захвате РФ трех украинских военных кораблей и их экипажей в районе Керченского пролива.

"Мы здесь для того, чтобы защитить не только Украину, но и основанный на правилах международный порядок на морях. Украина также имеет другую причину для этого дела. Мы ведем это дело ради 24 наших отважных военнослужащих, которые пострадали из-за неуважения Россией международного права. На 9,5 месяцев Россия отняла их свободу и удерживала их от их семей", - сказала агент Украины, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

Она зачитала имена всех 24 моряков, "которых Россия незаконно арестовала, удерживала и против которых вела судебное преследование, и которые заслуживают справедливости".

"РФ нарушила фундаментальный принцип морского права - иммунитет военного корабля. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли военно-морских сил Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - являются воплощением нашего суверенитета и как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", - отметила Золотарева.

Она указала, что РФ не хочет, чтобы этот арбитраж слушал это дело, и избегает урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это.

"Россия считает, что она может нарушать международное право без последствий. Россия ошибается. Многие из ее аргументов были отклонены Международным трибуналом ООН по морскому праву. Этот трибунал в Гамбурге издал приказ, которым постановил, что Россия должна немедленно освободить наши корабли и военнослужащих. Этот приказ был одобрен 19 голосами против 1 - как того требовал здравый смысл", - пояснила она.

Золотарева указала, что Россия также "имеет проблемы с фактами".

"Во время вчерашних презентаций (позиции России - ИФ) вам сказали, что относительно фактов нет настоящего спора, так что я была очень удивлена, услышав ряд заявлений, которые не основаны на реальности. Я знаю досье этого дела и свидетельства наших военных, они говорят совершенно иную историю. Вчера вам также презентовали неправильную картину сути спора и неправильный подход к Конвенции ООН по морскому праву. Сегодня мы покажем вам, чего на самом деле касается спор", - подчеркнула Золотарева.

25 ноября 2018 года Россия захватила в Черном море украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей. По информации украинской стороны, украинские корабли осуществляли мирный проход через Керченский пролив с целью передислокации из Одессы в Бердянск. РФ помешала судам в доступе к Керченскому проливу, и корабли повернули назад в Одессу. В течение их мирного возвращения в Одессу за ними следовала российская береговая охрана, которая приказала им остановиться якобы за нарушение российского законодательства. В конце концов судна были обстреляны и задержаны, а военнослужащие арестованы. После этого членов экипажей разместили под стражу и начали относительно них уголовное производство за так называемое незаконное пересечение российской границы.

Украина утверждает, что действия РФ были грубым нарушением норм Конвенции, РФ несет за это ответственность согласно международному праву и должна выплатить компенсацию. 1 апреля 2019 года МИД Украины официально отправило России сообщение о споре по Конвенции ООН по мирному праву. 16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (Гамбург, Германия) с запросом о применении временных мер в этом деле. 25 мая 2019 года Международный трибунал по мирному праву своим приказом обязал РФ немедленно вернуть под контроль Украины 3 военно-морских корабля и 24 членов их экипажей. Приказ был принят почти единогласно - 19 судей к одному (против был только российский судья). 7 сентября 2019 года РФ вернула 24 моряков Украине. 18 ноября 2019 года РФ вернула Украине судна "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу".

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение Арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу. 24 августа 2020 года РФ подала свои предварительные возражения. 27 октября 2020 года арбитражный трибунал принял решение, что дело будет рассматриваться в 2 этапа: юрисдикция и по сути. 11-16 октября 2021 года проходят устные слушания арбитражного трибунала по предварительным возражениям РФ.