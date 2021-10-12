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16:49 12.10.2021

Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

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Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

ДНК на окурках помогло раскрыть покушение на убийство николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик", сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали… Задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве", - написала Венедиктова в Facebook во вторник.

Она напомнила, что покушение имело место в апреле 2020 года. "На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на которой были найдены следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случился во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии и указали на лицо стрелка", - рассказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, Титов был ранен в голову, после покушения выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств.

Как сообщалось, в Николаеве днем 6 апреля произошла стрельба возле офисного центра "Техноконтракт" в центре города, в результате чего огнестрельное ранение получил местный бизнесмен Титов. Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), рассматривали пять версий покушения.

Теги: #венедиктова #прокуратура #киллер
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