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16:40 12.10.2021

Прокуроры в суде просят об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

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Прокуроры в суде просят об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

Печерский районный суд Киева во вторник рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку, прокуроры в процессе просят об аресте с альтернативой залога в 1 млдр грн

Выступая в суде с аргументацией ходатайства, прокуроры в процессе отметили, что уголовное правонарушение, которое инкриминируется Медведчуку, относится к особо тяжкому, что он может влиять на свидетелей, скрываться от досудебного расследования.

"Ни одна более мягкая мера пресечения не обеспечит устранение рисков… есть необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования… Определить залог… в 1 млрд грн", - сказал представитель обвинения.

По словам прокуроров, размер альтернативного аресту залога определен с учетом имущественного положения Медведчука, его возможности оплатить такой залог или обеспечить его внесение залогодателем.

Перед судебным заседанием Медведчук заявил журналистам, что считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма.

"Органы следствия, и прокуратура, и СБУ… хорошо знают, что никаких записей нет. Что я с господином Кузярой (бизнесмен, который, по данным правоохранителей, может быть причастен к незаконному вывозу угля из ОРДЛО – ИФ) не знаком, не встречался и никогда не разговаривал. Они хорошо знают, что записи 2014-2015 гг., которые они демонстрируют на своих брифингах и на которые ссылаются как на доказательство, никогда не будут допустимым доказательством, потому что это монтаж и я это утверждаю", - заявил Медведчук.

"Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации", - подчеркнул он.

При этом Медведчук добавил, что из-за введенных против него и его семьи санкций 1 млрд грн для оплаты залога у него нет и "власть об этом знает". "Понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный", - резюмировал политик.

Как сообщалось, 8 октября генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Теги: #медведчук #прокуратура #суд #мера_пресечения
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